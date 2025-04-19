Doğu Karadeniz’de 158 projeye 394 milyar TL

DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Giresun'da gerçekleştirildi. Yeni "Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı" kapsamında 2024-2028 döneminde hayata geçirilecek 158 proje için 394 milyar lira kaynak aktarılacak.





22 YILDA 562 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK VERİLDİ

Geçtiğimiz 22 yılda DOKAP illerinde 19 yeni OSB kuruldu. OSB sayısı 20'den 39'a çıkarıldı. OSB’lerde 80 bin vatandaşa istihdam sağlanırken, 562 milyar liralık yatırım teşviki verildi. Bu sayede 174 bin kişiye istihdam sağlayacak 5 bin 849 yatırıma destek verildi. DOKAP illerinde 6 teknopark ve 13 Ar-Ge merkezi kuruldu. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi aracılığıyla su kaynaklarının verimli kullanımından kırsal kalkınmaya, yeşil dönüşümden turizm altyapısının geliştirilmesine kadar farklı alanlarda 12 yılda, 947 projeye, 11,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.





1510 KİLOMETRE YOL ÜSTYAPIYA KAVUŞTU

Öte yandan DOKAP kapsamında bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi programıyla 8 bin 800 dekarlık alanda kapama meyve bahçesi, 120 dekarlık alanda sera ve 6 soğuk hava deposu kuruldu. Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi programı kapsamında 15 kesimhane, 8 hayvan pazarı ve 15 bin ton kapasiteli 32 süt toplama merkezi desteklendi. Arıcılığı desteklemek üzere 8 bal paketleme tesisi kuruldu. 25 bin nitelikli kovanı üreticilerimizle buluşturduk. Birlik ve kooperatiflere 22 tesis ve 177 modern tarım makinesi kazandırıldı. Bölgede 600 kilometrelik sulama kanalı inşa edildi ve 23 bin 250 hektar tarım alanı rehabilite edildi. Yeşil Yol Projesi kapsamında ise 1510 kilometre uzunluğunda yol üst yapıya kavuştu.





HER ŞEHRİN DİNAMİĞİ HAREKETE GEÇİRİLECEK

Samsun'da medikal, savunma, makine ve otomotiv yan sanayi sektörleri, Trabzon'da gemi inşa sanayisi sektörlerinin odaklanılacağı DOKAP kapsamında, her iki şehrin limanlarının lojistik bağlantıları da güçlendirilecek. Çorum'da, makine ve savunma sanayi sektörlerinde yeni girişimleri teşvik edilerek, iş gücü kapasitesinin artması hedefleniyor. Ordu, Giresun, Rize ve Tokat'ta da katma değerli gıda ürünleri imalatı yatırımlarına ağırlık verilecek. Ayrıca Ordu, Giresun ve Rize'de doğa turizmi desteklenecek. Artvin'de su ve arıcılık ürünleri işleme faaliyetleri, Amasya'da ise maden kaynaklarının imalat sanayisinde değerlendirilmesi öncelikler arasında olacak. Bayburt ve Gümüşhane'de kırsal ekonominin güçlendirilmesi, yer altı kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilmesi ve turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi sağlanacak.





TARIMSAL GELİRLER 2 KATINA ÇIKACAK

DOKAP Eylem Planı'yla 31 milyar liralık bütçede tarımda etkin sulama desteklenecek. Hayata geçirilecek projelerle 2028'de bölgenin sulanabilir tarım arazisi varlığı 3 milyon dekardan 4 milyon 800 bin dekara, gölet sayısı 289'dan 309'a çıkacak. 8,6 milyar lira bütçeli 'Tarımda Gelir Artışı Programı'nın odağında ise 17 projeyle bölgemizin tarımsal GSYH'si 130 milyardan 209 milyar liraya, ıslah edilen mera alanı 2,8 milyon dekardan 3,5 milyon dekara yükselecek.





TURİZME 30 MİLYAR LİRA YATIRIM KAYNAĞI AYRILDI

Mavi Ekonomide Gelir Artışı Programı' kapsamında 2028 yılı sonuna kadar iç sulardaki su ürünleri üretimini 77 bin tona, su ürünleri ihracatı yapılan ülke sayısını 30'a yükselecek. 3 yeni kıyı turizmi destinasyonun kazandırlacağını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "Turizme 30,3 milyar lira kaynak aktarılacak. Turist sayısı 2,8 milyondan 4,5 milyona yükselecek. 158 proje için 394 milyar lira kaynak aktarılacak. Ayrıca teşvik programıyla 12 milyar liralık 44 yeni özel sektör yatırımı da bölgeye kazandırılacak" açıklamasında bulundu.





Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da toplandı. Toplantıya bakanlar Mehmet Şimşek, Vedat Işıkhan, Alparslan Bayraktar, Mehmet Fatih Kacır, İbrahim Yumaklı ve Ömer Bolat ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada dezenflasyon sürecinin başarıyla devam ettiği yıllık enflasyon 10 aydır gerilediği belirtildi. Türkiye'de son dönemde meydana gelen zirai don hadisesinin stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk bulunmadığı belirtilerek “Üretimin devamlılığı ve tüketicinin makul fiyatlarla gıdaya erişimi hususunda tüm önlemler alınmaktadır. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızla enflasyonla mücadelemizi sürdürürken mali disiplini titizlikle korumaya ve ekonomideki kazanımlarımızı daha ileriye taşımak için katma değerli üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" denildi.



