Bakan Nebati duyurdu: EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daydı.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Bakanlar, burada basın açıklamasında bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Stok hasarına yönelik tahmini maliyetlerimizi çıkardık. 246 fabrikada felaketi hasarsız atlattık. Malatya'da hasarın 600 milyon dolar civarı olduğunu tahmin ediyoruz. Zarar gören fabrikalardan, KOBİ'lere özel desteklere kadar bir dizi kalkınma planını devreye alıyoruz. AFAD'ın koordinasyonu ile başlatıyoruz. Sanayi sitelerinde ödemeleri 1 yıl süre ile erteliyoruz. Sanayicilerimizin yanı sıra KOBİ'lerin de yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda depremden zarar gören imalat işletmelerine yönelik KOSGEB acil destek kredilerini devreye alıyoruz. Yeni yatırımların da önünü açacak adımları devreye alıyoruz.





Bölgesel kalkınma odaklı acil eylem planını uygulamaya alıyoruz. Konteyner şehirlerde özellikle kadınlarımız ve gençlerimizin üretim yapabilecekleri atölyeler kuruyoruz. Bugün bütün gün Malatya'daydık. Malatya'nın sorunlarıyla ilgili sanayici kardeşlerimizle, esnaflarımızla bir araya geldik. Şehirden bize olan geçici iş yerleri kurulmasıyla ilgili talebi de biz gündemimize almıştık. AFAD'ın koordinasyonunda 2 bine yakın geçici iş yerini biz kurmaya başlayacağız. Ekonominin tekrar canlanmasının da önünü açmış olacağız. Tekrar bu afetin etkilediği bölgeleri ayağa kaldıracağız. Devletimizin bütün imkanlarını şu anda sunmuş vaziyette. Bu şehirdeki bütün üretimi ayağa kaldırmış olacağız.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

6 Şubat'ta hepimizi yasa boğan ve derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Eşi benzeri bulunmayan bu deprem devletimiz ve milletimizin tüm kurumlarının insan kaynağı ve imkanlarıyla seferber olduğunu ortaya koydu. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını hızla sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz.

Gece gündüz yorulmadan çalışarak, yıkılan tüm evleri kısa süre içerisinde çok daha güvenli olacak şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren ilk etapta 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Kira yardımını kullanmaya başladık. DASK tarihinde bir ilk olarak uygulama başlatıyoruz.

Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sahada ziyaretlerde bulunan bazı siyasetçilerin özellikle koordinasyon merkezlerine hiç uğramadığını gördük. Aslında bu tür ziyaretlerde bulunsalar yapılanlar hakkında bilgi alırlar hem de eksiklik varsa onu görürler. Gördüğümüz eksiklikleri de tespit ediyoruz. Bunları gidermek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bir yıl içinde yapılacak konutların inşaatlarını da başladığını, başlamak üzere olduğunu gördük.

Üniversite sınavlarına hazırlanacak çocuklarımız için de destek programlarının başladığını görmekten memnuniyet duydum. Arazisine dönmek isteyen vatandaşlarımıza çadır ve konteynerlerin verilmeye başlamış olduğunu da gördük. Hem Ankara'da hem sahada hem yurt dışında arkadaşlarımızla birlikte yoğun çalışmalar sarf ediyoruz. Geçen hafta G20 toplantısına katıldım. Deprem afetinin büyüklüğünün herkes farkında. Türkiye yıllardır nerede bir afet varsa ilk koşan ülke oldu. Şimdi herkes Türkiye'ye destek vermeye çalışıyor.