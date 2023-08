Bakan Özhaseki duyurdu: İzmit Körfezi'nden çıkarılacak tam 33 milyon metreküp

“Türkiye’nin tamamı deprem bölgesi bunu bilelim. 1’inci ve 2’nci derecede deprem bölgesi olarak sınıflayabileceğimiz alan, topraklarımızın yüzde 66’sı. Nüfusumuzun yüzde 71’i bu bölgelerde yaşıyor. Ama hiç kimse 3’üncü ve 4’üncü derece olarak belirtilen yerde deprem olmaz diye düşünmesin. Her an her yerde olabilir. Bizim deprem bölgesi olduğumuzu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. İnşaatlarımızı yaparken, evlerimizi kurarken, büyük bir dikkat ve titizlikle bu işi sürdürmemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak, çok dizimize vurur, çok ağlarız, çok pişman oluruz. 99 depreminden sonra yönetmelikler değişti. 99 depreminden sonra çıkan yönetmeliğe uygun olarak yapılmış binalar herhangi bir şekilde suiistimale uğramamışsa emin olun hiçbir şey olmaz onlara. Ama siz yönetmelikleri yazar, her şeyi tarif edersiniz, zemin etütleri statik hesapları ve her türlü mimarlık mühendislik hesaplarını ortaya koyduğunuz halde birileri buna uymazsa ona da yapacak bir şeyiniz kalmaz. Şimdi biz bakanlık olarak uzunca bir süredir, deprem bölgelerindeki imar yetkilerini kendimizde topladık. 4 tane kırmızı çizgimiz var. 1’incisi fay hatlarının olduğu yerde, asla ve asla inşaat yapılmayacak. Üstüne çelikten bile tek katlı bina inşa etseniz aşağıdan gelen enerji onu kaldırıp atıyor. O zaman sizin buna çok riayet etmeniz gerekiyor. 2’ncisi dere yataklarının olduğu yerlerde bir yasak getirilip, bir daha yapının yapılmaması gerekiyor. 3’üncüsü zemin sıvılaşması olan yerler var. Oralarda yapacağınız yapıda her türlü kurala riayet etseniz bile yıkılıyor. Son olarak da bundan sonra mühendislik hesaplarından başlayarak her türlü yapım aşamasında sıfır tolerans uygulanacak. Zamanında yapılan toleransların ve ihmallerin nelere mal olduğunu gördük ve çok dizimize vurduk. Bundan sonra asla bunlara tahammülümüz yok. Bundan sonra inşallah daha dikkatli olacağız. Kurallara riayet ettiğimizde 8-9 şiddetinde de deprem olsa evimizde güvenli bir şekilde oturacağız diye ümit ediyoruz.”