Bakan Özhaseki duyurdu: İzmit Körfezi'nden çıkarılacak tam 33 milyon metreküp

“Bu bölge Türkiye’nin can damarı diyebileceğimiz bir bölge. Ticaret, sanayi, finans olarak her türlü Türkiye’nin bağımlı olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Böyle bir bölgede yıllar öncesinden başlayan ihmallerin getirmiş olduğu birtakım kirlilikle geçtiğimiz yıllarda karşı karşıya kaldık. Geçmişte bundan 20-25 sene önce burada kokudan durulmuyordu. O sıkıntılara tedbir alınamadığı için geçtiğimiz yıllarda müsilaj diye bir bela ile karşı karşıya kaldık. Bunun en büyük sebebi bir taraftan tarımsal, bir taraftan evsel, bir taraftan da fabrika atıklarının denizde kontrolsüz bir şekilde arıtılmadan temizlenmeden verilmiş olması. Yıllar içinde dipte biriken bu çamurlar o ekosistemi bozuyor. Balıkların beslenme alanı olarak görebileceğimiz alanları çamur kaplayınca oksijen de kalmıyor. Hayat yavaş yavaş son buluyor. Siz buna tedbir almazsanız karşınıza kocaman bir balçık ve belki de bir batak alan gibi bir problem ile de karşı karşıya kalıyorsunuz. Burada çok acil olarak böyle bir faaliyetin yapılması gerekiyordu. Şu an ilgili firma çalışmalara devam ediyor. Bir gecikme yok ve planladığımız şekilde süren bir çalışma var burada şimdi. Birinci etap bitince ikinci etaba da devam edeceğiz. İzmit Körfezi'nden 33 milyon metreküp kadar bir çamur çıkartacağız. Onu sıvılaştırmadan uzaklaştıracağız, kurulaştıracağız ve Marmara’da bundan öncesi gibi asli haline yeniden dönecek. Burada hayat yeniden canlanmış olacak. Ne koku kalacak ne de bizim tehdit olarak gördüğümüz müsilajlar bir daha buralarda inşallah gözükmeyecek diye düşünüyorum. Bu bizim bakanlık olarak yürüttüğümüz en büyük projelerin başında geliyor. Bu faaliyetleri biz sürdüreceğiz. Bir tane ülkemiz var, asla kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Bu tür yanlış işlerin yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Bunu da temizlemek için o tehditleri giderebilmek için bu faaliyetlere devam edeceğiz.”