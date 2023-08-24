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Bakan Özhaseki: Yanan her ağacımızın yerine yeni fidan dikeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yanan ormanlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Yanan her bir ağacımızın yerine yeni bir fidan dikeceğiz. Yeşil doğamızın tahrip edilmesine, ülkemizin akciğerleri olan ağaçlarımızın yok olmasına, ekolojik dengenin zarar görmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

15:43 . 24/08/2023 Perşembe
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yanan her bir ağacımızın yerine yeni bir fidan dikeceğiz. Yeşil doğamızın tahrip edilmesine, ülkemizin akciğerleri olan ağaçlarımızın yok olmasına, ekolojik dengenin zarar görmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.


Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Çanakkale'de kontrol altına alınan yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Çanakkale'nin yanı sıra Eskişehir, Bursa ve Bilecik'te de meydana gelen yangınlarda zarar gören yeşil alanlarımızı, Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte hiç vakit kaybetmeden yeniden ağaçlandıracağız. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin. Yanan her bir ağacımızın yerine yeni bir fidan dikeceğiz. Yeşil doğamızın tahrip edilmesine, ülkemizin akciğerleri olan ağaçlarımızın yok olmasına, ekolojik dengenin zarar görmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Yangının kontrol altına alınmasında emekleri geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri olmak üzere sahada cansiparane bir şekilde mücadele eden herkese teşekkür ediyor, bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.


Çanakkale 'de orman yangını: Gemi trafiği askıya alındı, altı köy boşaltıldı
Çanakkale 'de orman yangını: Gemi trafiği askıya alındı, altı köy boşaltıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını, çift yönden tek yöne döndüğünü bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'deki yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuş uçuşu yaklaşık 15.1 km'lik bir hattı, 6 saat gibi kısa bir sürede kat etti. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.




#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Çanakkale
#yangın
#orman
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