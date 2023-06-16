Bakan Özhaseki Malatya’da incelemelerde bulundu

”Haliyle insanları yerleşecekleri konutların yapılması meselesine konu geldi. Çok şükür hızlı davrandık. Bundan sonra da hızlı davranmaya devam edeceğiz. Yaraları sarmaya da bundan sonra devam edeceğiz. Şundan herkes emin olsun bizim devletimiz ve büyük bir devlet. Büyük bir milletiz. Çok şükür bu hasarları biz atlatırız. Bu yaraları sararız. Hiç kimse devlet bana yetişmedi, devlet benim ihtiyacımı karşılamadı, devlet beni görmedi, diyemedi. Bundan emin olun. Haliyle bir çalışma süreci var. Bunu da hızlı şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan bizler Bakanlık olarak rezerv alanlarda konutlar yapıyoruz ki binlerce konutun yüz yetmiş bin civarında konutun inşaatı başladı. Ufak tefek teslim ettiklerimiz de var Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 311 bin konutluk rezerv alanındaki planlamalarımız bitti. Büyük bir kısmının ihalesi yapıldı. Bunlar bir sene içerisinde ortaya çıkacak ve teslim edeceğiz. Hak sahipliğini zaten belirleyen kurullar bize verdikleri listeleri önümüzdeki günlerde biz kuralarını sağlayarak onlara yerlerine teslim etmiş olacağız”