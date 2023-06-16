Bakan Özhaseki Malatya’da incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Bakan Özhaseki, deprem bölgesi Malatya’ya gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
"Hiç kimse devlet benim ihtiyacımı karşılamadı devlet beni görmedi diyemedi"
Malatya Havalimanında, çiçeklerle karşılanan Bakan Mehmet Özhaseki, akabinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Özhaseki, Cuma namazı sonrası Emlak Konut Geçici İş Yeri ziyaretinde bulundu, esnaflarla sohbet etti.
“Milletimiz afetin altından kalkar hiç kimsenin endişesi olmasın”
“800 AK Partili belediyenin arama kurtarma faaliyetlerine katılmalarını sağladık”
Depremler boyunca Türk devletinin ve milletinin olağanüstü bir çaba harcadığını belirten Bakan Özhaseki, “Depremin ilk günlerinde gelen yabancı heyetlerin tamamı muhataplarımız bize dönüp dediler ki; ‘bu depremin eğer yüzde onu yirmisi bizim ülkemizde olsaydı biz altından kalkamazdık. Gerçekten bu millet büyük bir milletmiş. Biz de gördük.’ dediler. Bundan da tabii ki iftihar ettik. Depremin olduğu ilk saatler de Sayın Cumhurbaşkanımız saat dört buçuktan itibaren ayakta. Çünkü yaptığımız toplantıda kendisi depremden bir iki dakika sonra haber aldığını belirterek neler yaptığını anlattı ve bizden de o saatten itibaren hangi faaliyette bulunduklarımızı anlatmamızı istedi, ki birebir bütün arkadaşlarımızın gayretini biliyoruz. Bölgeye Bakanlarımız görevlendirildi. Bakan yardımcısı arkadaşlarımız, Valilerimiz, Kaymakamlarımız bu bölgede çalışabilecek olan herkes görevlendirdi. Bir taraftan da o dönemde ben genel başkan yardımcısıydım. 800 AK Partili belediyeyi en yakın olduğu yerlere yönlendirerek o bölgede önce arama kurtarma faaliyetlerine katılmalarını sağladık. Daha sonra haliyle iaşe gibi bir takım ihtiyaçların giderilmesi noktasında oldu” şeklinde konuştu.
“Bir sene içerisinde teslim edeceğiz”
Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde yaraların sarılması için her şeyin yapılacağını ifade ederek, şunları söyledi:
“Büyük ihtimalle de en geç bir hafta içerisinde yeni önerilerimizle mutlaka milletimize aktarmış olacağız”
"Yeni yasalar da getireceğiz, biraz daha sert davranmaya devam edeceğiz"
“Rabbim böyle bir afet vermesin. Allah hepimizi korusun. Bu milleti korusun diye dua ediyoruz ama biliyoruz ki; tevekkül Müslümanın işidir güzeldir, hoştur ama tedbir olmadan da tevekkül olmaz.” diyen Bakan Özhaseki konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: