Bakan Özhaseki paylaştı: Deprem bölgesinde 100 bin köy evini çelikten yapılacak

Deprem bölgesinde 100 bin köy evi çelikten yapılacak.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından afet bölgesinde yapımı devam eden köy evlerine ilişkin açıklama yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde 100 bin köy evini çelikten yapacaklarını bildirdi.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda ele alınan tavsiyeler doğrultusunda, deprem bölgesindeki köy evlerinin hafif çelikten yapılacağını kaydetti.
Bakan Özhaseki, paylaşımında, afetzedelerin, köy evlerinin çelikten yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti anlatan videoya da yer verdi.