Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 36 bin kişi başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Medya Ankara Temsilcileri Buluşması'nda bölgeye ilişkin bilgileri verdi.
Bakan Özhaseki, başlanan inşaatların bir yıl içinde tamamlanacağını ve Yerinde Dönüşüm kampanyasına 36 bin 825 kişinin başvurduğunu söyledi.
Özhaseki, olası İstanbul depremi için Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanları ile görüştüklerini belirterek prensipte anlaştıklarını belirterek, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye'ye demek" dedi.