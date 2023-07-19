Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 36 bin kişi başvurdu

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde ev ve iş yerlerinin yerinde dönüştürülmesini sağlayacak 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 soruda merak edilenleri yanıtladı. Peki, Yerinde Dönüşüm projesinde ne kadar kredi verilecek, kredi ödemeleri nasıl olacak?