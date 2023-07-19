|
Gündem

Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 36 bin kişi başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesindeki 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne şu ana kadar müracaat eden vatandaş sayısı 36 bin 825" dedi.

11:19 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Medya Ankara Temsilcileri Buluşması'nda bölgeye ilişkin bilgileri verdi.


Bakan Özhaseki, başlanan inşaatların bir yıl içinde tamamlanacağını ve Yerinde Dönüşüm kampanyasına 36 bin 825 kişinin başvurduğunu söyledi.


Özhaseki, olası İstanbul depremi için Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanları ile görüştüklerini belirterek prensipte anlaştıklarını belirterek, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye'ye demek" dedi.



#Yerinde Dönüşüm projesi
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#deprem bölgesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Memura kira yardımı olacak mı?