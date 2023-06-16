Deprem bölgesine yerinde dönüşüm

Deprem bölgesinde inşaatları süren kalıcı konutları daha erken tamamlanmasını sağlayacak yeni formüller ortaya çıkmaya başladı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, deprem konutları ‘yerinde dönüşüm’ ile daha hızlı tamamlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin konutları hızlandıracak formüllere ilişkin sunum yaptığı kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor, yakında bunları milletimizin takdirine sunacağız” müjdesini verdi.

ESKİ CANLILIĞINA KAVUŞACAK

Asrın afeti sonrasında şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması çalışmalarında bazı yerleşimler yeni yerlerine kaydırılıp kalıcı konutların inşasına başlanmıştı. Bu konutlar hızla yükselirken, depremde yerle bir olan bölgelerdeki inşaat çalışmaları da sürüyor. Bu çerçevede buraların yerinde dönüşüm ile eski canlılıklarına kavuşması hedefleniyor. Yerinde dönüşüm ile depreme dayanıklı olmayan bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan bunun yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilecek. Böylece, rezerv alan bulunmuş gibi hem kentsel dönüşüm sağlanmış hem de konut ihtiyacı giderilmiş olacak.

KOORDİNASYON DEVLETTE

Deprem konutlarına dönük yerinde dönüşüm formülünde yerel müteahhitlere rol verilecek. Bu sayede hem bölgede maddi kayıp yaşayan iş insanlarına hem bölge esnafına ekonomik katkı sunulacak. Devletin bu süreçte müteahhitlere arsa temininde kolaylık sağlayarak, maliyetler konusunda yardımcı olması bekleniyor. Koordinasyonun ise TOKİ vasıtasıyla yapılması planlanıyor. Böylece konut inşasının hem devlet hem özel sektör eliyle yürütülmesi planlanıyor. Önceki gün gerçekleşen kabine toplantısında Bakan Özhaseki’nin alternatif çözümlerle ilgili sunum yaptığı ve oy birliği ile kabul edildiği belirtiliyor. Söz konusu adımlar önümüzdeki günlerde lansmanla kamuoyuna açıklanacak.







