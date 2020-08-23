Bakan Pakdemirli: Giresun'daki felaket bölgesine beş milyon lira destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Gece saat 2'den beri Giresun'dayız. Milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla birlikte sahadaydık. Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık. 153 vatandaşımızı kurtartdık. Şu anda bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Yollarımızı açmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Şu an 98 köy yolu kapalı. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu. Yaklaşık 40'ına elektrik verilmiş durumda. Elektrik konusunda zorlanıyoruz. Büyük bir tahribat söz konusu." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza hibe desteği sağlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Fiilen sahada 45 ekibimiz var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Toplamda 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespit ettik. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. 20 binayı boşaltıyoruz. Heyelan riski altında olan binalar var. 31 binanın boşaltım işini bugün yapıyoruz. Gerekli yardımlar yapılacaktır." dedi.