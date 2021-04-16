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Gündem Bakan Pakdemirli sözünü tuttu Evlat nöbetindeki anneye inek ve buzağı hediyesi
HAKKÂRİ

Bakan Pakdemirli sözünü tuttu: Evlat nöbetindeki anneye inek ve buzağı hediyesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır anneleri ziyaret esnasında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi’nin talebi doğrultusunda bir inek ve buzağı hediye etti.

Haber Merkezi İHA
Bakan Pakdemirli sözünü tuttu: Evlat nöbetindeki anneye inek ve buzağı hediyesi
Necibe Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Evlat nöbeti için Diyarbakır annelerine katılan Necibe Çiftçi, Bakan Pakdemirli’den bir inek talebinde bulunmuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalça köyü Güvenli mezrasında ikamet eden Necibe Çiftçi’nin talebini yerine getirdi.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Taş ve Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Tekin, Necibe Çiftçi’yi ziyaret ederek inek ve buzağı teslim etti.


Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Diyarbakır anneleri ziyareti sırasında Necibe Çiftçi’nin inek talebi olduğunu belirterek, “Bakanımızın destek ve talimatlarıyla Şemdinli ilçesine bağlı Güvenli köyüne geldik. Necibe Hanıma 1 inek ve buzağı, Bakanımızın hibeleriyle kendisine verdik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanımıza teşekkür ederiz” dedi.

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BİR EVLADIM ŞEHİT, BİR EVLADIM DAĞA KAÇIRILDI

Diyarbakır annesi Necibe Çiftçi de, Diyarbakır annelerine katılmak için talepte bulunduğunu belirterek, “Talebim gerçekleşti ve iki evladım için Diyarbakır’a gittim. Benim bir evladımı şehit ettiler. Bir evladımı da kandırarak dağa kaçırdılar.

TORUNLARIM İÇİN İSTEDİM

Bakan Bey Diyarbakır annelerini ziyarete geldi. Bende Bakandan evlatlarım ve torunlarım için bir inek istedim. Bakan Bey bu ineği bana hediye etti. Bu Ramazan ayında bende ona teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Allah onların yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

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Bin yıllık ceviz ağacından özel olarak yaptı: Sağlık Bakanı Koca’ya hediye edecek
FOTOĞRAF 10
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde babadan kalma mesleği 30 yıldır devam ettiren baston ustası Refa Gökbulak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı üstün bir gayret göstererek takdire şayan bir başarı gösteren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca için özel bir baston hazırladı.
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Bir haftalık yoğun bir çalışmanın ardından el emeği göz nuruyla bin yıllık ceviz ağacı ve manda boynuzu kullanarak yaptığı bastona yine bin yıllık Selçuklu yıldızı motiflerini işlediğini belirten baston ustası Refa Gökbulak, kobra başlıklı yaptığı bastona ayrıca Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın ismini yazdığını da söyledi.
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Dünya genelinde etkisini sürdüren ve Avrupa ülkelerinde ciddi can kayıpları yaşatan koronavirüs salgınında Türkiye’nin çok ciddi ve başarılı bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Gökbulak, bu mücadelenin en önemli kahramanlarından olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya bu salgın dönemindeki takdire şayan çalışması ve başarısından dolayı hediye bir baston tasarladığını söyledi.
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Hazırlanan bastonun Bakan Koca’ya ulaştırılması için Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’a teslim edeceğini belirten Gökbulak, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Son aylarda küresel salgın olan koronavirüs nedeniyle tüm dünya ülkelerinin, süper güçlerin nasıl döküldüklerini, sağlık karşısında ne kadar aciz kaldıklarını ibretle seyrediyoruz. Aynı zamanda ülkemizin sağlık alanındaki güçlü alt yapısı ve profesyonel kadrosuyla Bakanımızın gece gündüz çalışarak özverili bir şekilde verdiği mücadelesini hayranlıkla takdir ediyoruz. Ülkemizin bu salgın hastalık karşısındaki büyük mücadelesini takip ediyoruz. Özellikle Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanlarının gece gündüz özverili bir şekilde çalışmalarından ayrıca gurur duyuyoruz. Bu nedenle Sağlık Bakanımıza tüm sağlık çalışanları adına bir baston yaptım. Kobra başlı olan bastonumuzun kafa kısmı bin yıllık ceviz ağacıdır. Gövde kısmı ise yine ceviz ağacı olmakla birlikte üzerine Selçuklu yıldızı işledim. Bastonun yan tarafına ise bakanımızın adını yazdım. Bakanımıza teslim edilmek üzere bastonu İlçe Kaymakamımız Erkan İsa Erat’a teslim edeceğim. Bu aracılıkla baston Sağlık Bakanımıza ulaştırılacaktır.”
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Ahlat bastonlarının ahşap ve kemiğin somutlaşarak sanata dönüştüğü turistik bir ürün olduğunu ifade eden baston ustası Gökbulak, açıklamasını şöyle sürdürdü:
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“Aynı zamanda Ahlat bastonlarını sevdiğiniz, saygı duyduğunuz insanlara hediye vermek, sağlıklı ve uzun ömürler dilemenin en güzel yoludur. Bizde bu vesileyle Bakanımız ile tüm sağlık çalışanlarına, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.”
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Bin yıllık ceviz ağacından özel olarak yaptı: Sağlık Bakanı Koca’ya hediye edecek
Bitlis'in Ahlat ilçesinde baston ustası Refa Gökbulak, korona virüs salgınına karşı göstermiş olduğu mücadele ve başarısından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şahsına özel bin yıllık ceviz ağacından baston yaptı.


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