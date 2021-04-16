Bakan Pakdemirli sözünü tuttu: Evlat nöbetindeki anneye inek ve buzağı hediyesi

Evlat nöbeti için Diyarbakır annelerine katılan Necibe Çiftçi, Bakan Pakdemirli’den bir inek talebinde bulunmuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalça köyü Güvenli mezrasında ikamet eden Necibe Çiftçi’nin talebini yerine getirdi.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Taş ve Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Tekin, Necibe Çiftçi’yi ziyaret ederek inek ve buzağı teslim etti.



Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Diyarbakır anneleri ziyareti sırasında Necibe Çiftçi’nin inek talebi olduğunu belirterek, “Bakanımızın destek ve talimatlarıyla Şemdinli ilçesine bağlı Güvenli köyüne geldik. Necibe Hanıma 1 inek ve buzağı, Bakanımızın hibeleriyle kendisine verdik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanımıza teşekkür ederiz” dedi.

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BİR EVLADIM ŞEHİT, BİR EVLADIM DAĞA KAÇIRILDI

Diyarbakır annesi Necibe Çiftçi de, Diyarbakır annelerine katılmak için talepte bulunduğunu belirterek, “Talebim gerçekleşti ve iki evladım için Diyarbakır’a gittim. Benim bir evladımı şehit ettiler. Bir evladımı da kandırarak dağa kaçırdılar.

TORUNLARIM İÇİN İSTEDİM

Bakan Bey Diyarbakır annelerini ziyarete geldi. Bende Bakandan evlatlarım ve torunlarım için bir inek istedim. Bakan Bey bu ineği bana hediye etti. Bu Ramazan ayında bende ona teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Allah onların yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

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