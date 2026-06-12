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Bakan Tekin'den Irmak Öğretmen'in annesine başsağlığı telefonu

Bakan Tekin'den Irmak Öğretmen'in annesine başsağlığı telefonu

12:4212/06/2026, Cuma
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Irmak Öğretmen Ağrı'daki evinde ölü bulunmuştu
Irmak Öğretmen Ağrı'daki evinde ölü bulunmuştu

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın annesi Sultan Kocabıyık’ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Sultan Kocabıyık’la yaptığı telefon görüşmesinde, Irmak Öğretmen'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Allah sizlere sabır versin. Biz her daim yanınızda olacağız. Beni bir kardeşiniz olarak kabul edin. Ne zaman, ne ihtiyacınız olursa ben yanınızda olacağım.” dediği öğrenildi.

İl Millî Eğitim Müdürü ile Irmak Öğretmen'in ailesinin yanında olmaları ve yapılması gereken ne varsa yapmaları konusunda sürekli konuştuğunu ifade eden Bakan Tekin’in, olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını ve iki müfettiş görevlendirdiklerini belirttiği kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Tekin, telefon görüşmesinde şunları kaydetti:

“Bir hata, ihmal, kasıt varsa gereğini yapacağımızı bilmenizi isterim. Siz hiç endişe etmeyin, şimdi müfettişlerimiz oradalar, ne gerekiyorsa yapacaklar. Sizi de haberdar edeceğiz. Olayın adli mercilere intikal eden boyutuyla ilgili de soruşturma süreci devam etmekte. Bakanlık olarak görevlendirdiğimiz müfettişler tarafından da tüm iddialar titizlikle araştırılacak. Konuyu bizzat takip edeceğim.”

Öte yandan Irmak Ayşe Koparan’ın, memleketi İzmir’in Torbalı ilçesindeki cenazesine İzmir İl Milli Eğitim camiası olarak il, ilçe yöneticilerinin, şube müdürlerinin, öğretmelerin katıldığı bildirildi.

Cenaze töreninde bazı sendika yöneticilerinin, özelikle Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ın “Bakan nerede? Bir telefon bile açmadı.” sözleri üzerine anne Sultan Kocabıyık’ın, “Hayır, Sayın Bakan'ımız aradı.” dediği öğrenildi.



#Millî Eğitim Bakanı
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