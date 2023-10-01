Bakan Tunç'tan Bakan Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyareti

Türkiye bu sabah saatlerinde terörün alçak yüzünü bir kez daha gördü.

İki terörist tarafından bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı binasına yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Teröristlerden biri kendisini patlatırken, diğeri de etkisiz hale getirildi. Saldırı girişimi sonucu iki emniyet mensubu ise hafif şekilde yaralandı.

Alçak saldırıya karşı tüm Türkiye tek yürek olurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, alçak saldırıyı lanetleyerek terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan hain girişimi bir kez daha lanetliyor, saldırıyı engelleyen kahraman polislerimize ve tüm emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."





İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.



Ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan hain girişimi bir kez daha lanetliyor, saldırıyı engelleyen kahraman polislerimize ve tüm emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi… pic.twitter.com/InQSCZbY08 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 1, 2023





Yerlikaya'dan Tunç'a teşekkür

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un geçmiş olsun ziyaretine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."





Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum.



Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz🇹🇷 pic.twitter.com/bldZ1N524C — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023







