Bakan Tunç'tan 'yargı krizi' iddialarına açıklama: Darbe değil görüş farkı var

Bu açıklamasında Özgür Özel'in 'Darbe' çıkışına bir yanıt veren Bakan Yılmaz Tunç, "Darbe söz konusu değil, iki mahkeme arası görüş farkı var" açıklamasını yaptı.

Yargıtay ve AYM konusunda görüş farklılıkları var. Bir Anayasa ihlali vardır. Bir görüş farkı var burada konuyu farklı noktalara çekmenin gereği yok. Özgür Bey heyecanla sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Burada herhangi bir darbe söz konusu değil bu millet darbenin çok iyi olduğunu biliyor. Bu millet Yassıada zihniyetini hiç unutmamıştır. 15 Temmuz'a kimin kontrollü darbe dediğini de iyi biliyor bu millet. Konuyu oraya buraya çekmenin anlamı yok. İki mahkeme arasındaki görüş farkını TBMM çözer. İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var.