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Bakan Tunç'tan 'yargı krizi' iddialarına açıklama: Darbe değil görüş farkı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki Can Atalay kararın üzerindeki anlaşmazlık ve 'yargı darbesi' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, " İki mahkeme arasındaki görüş farkını TBMM çözer" dedi.

10:43 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:49 - 13/11/2023 Pazartesi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Anayasa Mahkemesi'nin kararına Yargıtay'ın itirazı konusunda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay ile AYM'nin arasında görüş farklılığı olduğunu vurgulayarak, olayın başka noktalara çekilmemesi gerektiğini aktardı.


Bu açıklamasında Özgür Özel'in 'Darbe' çıkışına bir yanıt veren Bakan Yılmaz Tunç, "Darbe söz konusu değil, iki mahkeme arası görüş farkı var" açıklamasını yaptı.


İşte Yılmaz Tunç'un o açıklaması;

Yargıtay ve AYM konusunda görüş farklılıkları var. Bir Anayasa ihlali vardır. Bir görüş farkı var burada konuyu farklı noktalara çekmenin gereği yok. Özgür Bey heyecanla sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Burada herhangi bir darbe söz konusu değil bu millet darbenin çok iyi olduğunu biliyor. Bu millet Yassıada zihniyetini hiç unutmamıştır. 15 Temmuz'a kimin kontrollü darbe dediğini de iyi biliyor bu millet. Konuyu oraya buraya çekmenin anlamı yok. İki mahkeme arasındaki görüş farkını TBMM çözer. İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var.


Ne olmuştu?


Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen hak ihlali kararına ilişkin yeniden yargılanması ve tahliyesi kararına uyulmamasını kararlaştırdı.


Ayrıca kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.


Bu adımdan sonra muhalefetten büyük tepki yükseldi. Alt mahkemenin AYM'yi yok saymasının, anayasal düzene darbe olarak değerlendirenler 'Hukuk darbesi' çıkışı yaptı.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını göstererek, "Karar, öyle tartışılacak bir karar değil. Bu karar düpedüz bir darbe girişimi." dedi.



#Yılmaz Tunç
#Anayasa Mahkemesi
#Yargıtay
15 dakika önce
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