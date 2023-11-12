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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay- AYM açıklaması: Kavganın tarafı olacak halim yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen olağanüstü toplantı dönüşünde Yargıtay- AYM arasındaki krize yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Taraf değil hakem konumunda olduğunu bir kez hatırlatan Erdoğan, "Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz" ifadelerini kullandı.

13:31 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 13:48 - 12/11/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.


'Biz taraf değil hakem konumundayız' demişti

Gerginliğin başladığı ilk günlerde Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararıyla ilgili "Biz taraf değil hakem konumundayız" yorumunda bulunmuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,
"Efendim benim sorum Türkiye'de son birkaç gündür devam eden yargıyla ilgili tartışmalar konusunda. Siz bir hakem rolü oynayabileceğinizi, iki tarafla da görüşebileceğinizi söylediniz. Yüksek yargıyla ilgili sorunların anayasal ve yasal zeminde çözülebileceğini vurguladınız. Şimdi Anayasa çalışmasının zaman alacağından yola çıkarak soruyorum. Acaba öncelikle hızlı bir şekilde yetki çatışmalarının önüne geçmek adına bireysel başvuru konusunda bir yasal düzenlemeye gidilebilir mi?
sorusu soruldu.

'Anayasa Mahkemesi’nin buna hazır hale gelmesi lazım'

Erdoğan, konuyla ilgili şu yanıtı verdi:

Yani bireysel başvuruyla ilgili yasal düzenlemeye gitmek zor bir olay değil. Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı, atacağı adıma bağlı. Fakat bireysel başvuruyu hallettikten sonra iş bitmez. Bundan sonra bu bireysel başvurunun dayandığı kapı neresi olacak? Yine Anayasa Mahkemesi olacak. Önce Anayasa Mahkemesi’nin buna hazır hale gelmesi lazım. Zira birçok yasal düzenlemeler Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi'nde ters yüz ediliyor. Burada da parlamento böyle bir kararı alır ama bu karar Anayasa Mahkemesi tarafından ters yüz edilirse, bu zaman kaybından başka bir şeye yaramaz. Onun için parlamento şu anda malum plan bütçe çalışmalarına devam ediyor. Ama bireysel başvuruyla ilgili olarak, bunu zamanında Anayasa Mahkemesinin çalışmalarına hız kazandırır diyerek çıkarttılar. Şu anda bir öğrendim. Dedim ne kadar bireysel başvuru var? Yanıt 130 bin. Demek ki Anayasa Mahkemesi’nin çalışmalarını hızlandırma hedefini sağlamamış maalesef. Bunların üzerinde durmak, hayali davranmamak lazım ve benim tabii en son Yargıtay Başkanı’nın yaptığı açıklama, bu da tabii manidar. Bir önceki seyahatimizde ben bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki Yargıtay üyeleri sadece hukukçulardan oluşuyor. Ama Anayasa Mahkemesi üyelerinin içinde hukukçular olduğu gibi bunların yanında valiler vardır, bunların yanında iktisatçılar vardır, sosyologlar vardır vesaire böyle de olması zaten gerekir. Ama misyonu noktasında ağırlık nerededir? Yargıtay’dadır. Orada Anayasadan tutun, Ticaret Hukukuna, İş Hukukuna varıncaya hepsi Yargıtay’da. Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey. Ama işin hakemliğine gelince bu hakemliği yapma da tabii bize görev düşebilir. O da bize yine Anayasa’nın yüklediği bir görevdir Cumhurbaşkanı olarak. Temennimiz odur ki tabii böyle bir gerilim olmasaydı.


'Gerekirse her iki başkan ile görüşürüm'

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Yargı kurumlarının başkanlarıyla görüşecek misiniz?"
sorusuna ise
"İki yargı kurumunun başkanlarıyla görüşme konusuna gelirsek. Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı’yla da gerekmesi halinde görüşürüz. Görüşmemek diye bir şey söz konusu değil"
açıklamasını yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad dönüşü önemli mesajlar: Avrupa Birliği’nin tuzağına kesinlikle düşmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad dönüşü önemli mesajlar: Avrupa Birliği’nin tuzağına kesinlikle düşmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen olağanüstü toplantı dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 raporuna tepki gösteren Erdoğan "Her meselede malum Avrupa Birliği'nin, bir defa Türkiye'ye bakışı ne yazık ki ters. Burada da yine o tersliği görüyoruz. Biz Avrupa Birliği'nin bu tuzağına kesinlikle Türkiye olarak düşmeyiz, düşemeyiz. Avrupa Birliği, İsrail'in katliamında insanlık onurunu acaba görebildi mi, buna saygısı oldu mu? Bunları bizim tersten Avrupa Birliği'ne sormamız lazım" ifadelerini kullandı. Gazze’de terör devleti İsrail’in soykırımına destek veren ABD, İngiltere ve Fransa’ya isim vermeden yüklenen Erdoğan, "Bölgemiz on binlerce kilometre öteden gelerek burada güç devşirmek isteyen ülkelerden bir an önce kurtulmalı. Bu savaş, hilal-haçlı savaşına dönmeyecek. Çünkü bu savaş iyi ile kötünün, yalan ile hakikatin, mazlum ile zalimin, hak ile batılın savaşı haline gelmiştir." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
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#Yargıtay
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