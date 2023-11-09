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Yargıtay’dan AYM üyelerine suç duyurusu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP’ten milletvekili seçilen Gezi davası sanığı Can Atalay hakkındaki tahliye kararına uymadı. Daire bir ilke de imza atarak AYM üyeleri hakkında “yasal sınırlarını aştıkları” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

Abdullah Sarica
04:00 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:18 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Can Atalay.

Can Atalay.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen hak ihlali kararına ilişkin yeniden yargılanması ve tahliyesi kararına uyulmamasını kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay ile ilgili ihlal kararının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı. Daire, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

YETKİ SINIRLARINI AŞTI

Kararda "Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi" ifadeleri kullanıldı.



#Yargıtay
#Can Atalay
#AYM
#Gezi Olayları
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