Bakan Uraloğlu GSM operatörleriyle görüşme sonrası rakamlarla açıkladı: Aramaların yüzde 75'i karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki depremin ardından yaşanan iletişim sorunlarıyla ilgili GSM operatörleriyle toplantı yaptı. Uraloğlu, "Türkiye'nin normalden 2,5 kat fazla haberleşme kapasite olduğunu belirterek, "Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu. 15 dakikalık istenen görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu. Sonrasında rutine döndü" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle 3 GSM operatörünün üst yöneticileri (CEO) ile Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Dünkü depremlerden sonra ulaştırma ve iletişim noktasında neler yaşandığına dair durum tespiti için bugünkü toplantıyı yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolu noktasındaki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.
İstanbul'da deniz yolunda sıkıntı yaşanmadığını, pist kontrollerinin ardından hava yolu ulaşımının sürdüğünü anlatan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nde gerekli kontrolleri yaptıklarını, herhangi bir hasara rastlamadıklarını ifade etti.
"Aramaların yüzde 75'ini karşıladık"
Bakan Uraloğlu, bugünkü toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Aysel Kandemir, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile sürecin iletişim tarafını detaylı bir şekilde konuştuklarını söyledi.
İstanbul'da 3 operatörün 20 bin baz istasyonu bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, bu baz istasyonlarının hiçbirinde bir kapsama eksikliği yaşanmadığını, hepsinin ayakta kaldığını bildirdi.
Uraloğlu, buna rağmen neden iletişim konusunda olumsuzluklar yaşandığına ilişkin şöyle konuştu:
"15 dakika sonra rutine döndü"
Uraloğlu, 2019'da yaşanan Silivri depremlerinden sonra yaklaşık 4 katlık kapasite artışı sağladıklarına dikkati çekti.
"Süreci yakından takip edip benzer sıkıntıların önüne geçeceğiz"
Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun dün hep akıcı olduğunu belirterek şunları kaydetti: