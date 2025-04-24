Bakan Uraloğlu GSM operatörleriyle görüşme sonrası rakamlarla açıkladı: Aramaların yüzde 75'i karşılandı

"Bizim rutinimizde Türkiye'de 2,5 kat fazla kapasitemizin olduğunu söylemek isterim. Yani normalin 2,5 katına kadar olan kapasiteyi hiçbir problemsiz karşılayabiliyoruz. Peki dünkü depremlerde ne yaşadık? Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu. İnternet üzerinden yapılan aramalarda ise 2 kat artış oldu. 2,5 kat bir kapasitede 7-10 kat artış oldu. Biz mevcut aramaların yüzde 75'ini karşıladık. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yüzde 25'ini maalesef karşılayamadık. Web ve internet tarafına baktığımızda 2 kat olan artışı tamamen karşıladık ve orada herhangi bir problemle karşılaşmadık."