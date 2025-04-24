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Bakan Uraloğlu: Depremde ulaşım yapıları hasar almadı

Bakan Uraloğlu: Depremde ulaşım yapıları hasar almadı

11:4124/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
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Ankara'da "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" tanıtım programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki depreme değindi. Uraloğlu "Depremde ulaşım yapıları hasar almadı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu
, Ankara'da "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" tanıtım programında konuştu.

Bakan Uraloğlu
"Depremde ulaşım yapıları hasar almadı. D100, Tem ve Kuzey Marmara Otoyolu sorunsuz hizmete devam ediyor."
dedi.

Ayrıntılar gelecek...


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Abdulkadir Uraloğlu
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