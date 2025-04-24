Ankara'da "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" tanıtım programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki depreme değindi. Uraloğlu "Depremde ulaşım yapıları hasar almadı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu
, Ankara'da "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" tanıtım programında konuştu.
Bakan Uraloğlu
"Depremde ulaşım yapıları hasar almadı. D100, Tem ve Kuzey Marmara Otoyolu sorunsuz hizmete devam ediyor."
dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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