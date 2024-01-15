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Bakan Uraloğlu ilan etti: Türkiye'den Rumları panikletecek KKTC hamlesi resmen kuruluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hayata geçirilecek olan "Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi"nin (GTHS), Bakanlık yatırım programına dahil edildiğini duyurdu.

16:48 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:57 - 15/01/2024 Pazartesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu
,, "GTHS, Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızın korunması, KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacak." ifadesini kullandı.

KKTC'de kurulacak "Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi" yatırım programına alındı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu Sistemin kurulmasıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğinin artırılacağını ve bölgedeki gemi hareketlerinin tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılacağını ifade etti.


GTHS'nin, Mavi Vatan'da Türkiye'nin çıkarlarının korunması, KKTC ve Türkiye arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacağına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması hedefleniyor. Bu kapsamda 2018E02-22713 proje numaralı 'Doğu Akdeniz GTHS' işi Bakanlığımız yatırım programına dahil edildi ve Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek." değerlendirmesini yaptı.



Uraloğlu, GTHS'nin ana bileşeni olan trafik gözetleme istasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için telsiz iletişiminin yanı sıra radar iz, radyo yön bulucu sistem, meteoroloji, otomatik tanımlama sistemi (AIS/OTS) ve alarm verileriyle ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (GTHM) gönderildiğini bildirdi.



Merkezlerden yürütülecek işlemler


GTHM'lerin GTH alanlarındaki merkezlerde yer aldığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:


"Merkezlerden gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi, düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliğiyle mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemler gerçekleştirilecek."


İki yıl içinde tamamlanması bekleniyor


KKTC'de 1 GTHM (Gazi Magosa) ile 3 trafik gözetleme istasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan KKTC GTHS için HAVELSAN ile sözleşme imzalanacak.


Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanırken, GTHS Merkezi'ne ilişkin ihale sürecinde sona gelindi.



Bakan Uraloğlu: Türkiye'de 85 milyon abone 4.5G kullanıyor
Bakan Uraloğlu: Türkiye'de 85 milyon abone 4.5G kullanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan, 2023 yılı 3'üncü çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 2023 yılı 3'üncü çeyreği itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 471 şirketin 854 yetki belgesi bulunduğunu ifade ederek, "TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri yaklaşık 48,3 milyar lira iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 14,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir" dedi. Uraloğlu, 2023 yılı 3'üncü çeyreği itibarıyla mobil abone sayısının 92,8 milyona ulaştığını, 85 milyonun abonenin 4,5G tercih ettiğini söyledi.


#Abdulkadir Uraloğlu
#KKTC
#Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi
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