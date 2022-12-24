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Bakan Yanık'tan aile destek ödemelerine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir canlı yayın programında, aile destek ödemelerine ilişkin ocak ayından önce hediye niteliğinde bir ödeme yapılabileceğini bildirdi. Yanık, öğrencilerin beslenmesi ile ilgili bir çalışma yaptıklarını da belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Yanıktan aile destek ödemelerine ilişkin açıklama
Bakan Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde;

ENGELLİ MEMUR ATAMALARI

Atama işlemini biz yapıyoruz ama hangi kuruma, ne kadar yapılacak biz vermiyoruz. Biz engelli vatandaşlarımızın bir bakıma lobi faaliyetlerini yürütüyoruz. Kesinlikle aynı saftayız. Şartların iyileştirilmesi için elimizdfen geleni yapıyoruz. Engelli arkadaşlarımızın arasında çok iyi eğitimli, inanılmaz birikimli, çalıştıkları kurumlara çok büyük katkısı olan arkadaşlarımız var.

Kurumların kendi kotaları çerçevesinde engelli istihdamı için talepte bulunması lazım. Belli bir sayı ulaşılırsa biz atama işlemleri için çalışmalar yapıyoruz. Talepler ÖSYM çerçevesinde toplanır ve yaparlar. Bu tamamen yasal alt yapıyla alakalı. Her kurumun belli sayıda engelli çalıştırma hükümlülüğü var. Personel ihtiyacı ve talebiyle alakalı.

Engelli vatandaşlarımız emin olsunlar. Biz onlar kadar süreci takip ediyoruz. Bizim Bakanlığımızda kotayı bir hayli yükselttik. Yüzde 3'tür bizde yüzde 6.

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SOSYAL YARDIMLAR

Sosyal yardımlarımız 2 temel mevzuata dayanır. Sosyal hizmet kanunumuzda çocuklarımızın desteklenmesini kapsar. Baz aldığımız taban asgari ücrettir. 3294 sayılı kanuna göre çerçevemiz budur. Bizim herhangi bir şekilde kriterlere uymayan vatandaşlarımıza sosyal yardım yapmamız mümkün değil. Aile destek programından 2.3 milyon kişi yararlanıyor. Sosyal yardımlarımızın tamamı çok şeffaf. Başvuruların yüzde 50'si e-devletten yapıldı. Başvuruların hepsi e-devletten yapılabiliyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ

Aile destek ödemelerinde ocaktan önce bir hediye yapabiliriz.

SÜRELİ RAPORLAR

Engelli vatandaşlarımızın süreli raporlarında biraz sıkıntılar oluştu. Sürenin Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Kartlarla ilgili bir sıkıntı yok. Biz onların herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli işlemleri yapıyoruz.

"YAKINDA BİR İYİLEŞTİRME YAPACAĞIZ"

Statü tayinini Aile Bakanlığı yapmıyor. Bağlı bulunduğu kurumu belirliyor.

Taleplerin yasal değişiklik gerektiren kısmı ile ilgili İçişleri Bakanlığımız ile yakında bir iyileştirme yapacağız.

Yaklaşık 1 yıldır şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile alakalı yasal değişikliğimizi, taslağımızı oluşturuyoruz.

SYDV'LERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Sosyal yardımlaşma vakıflarımız özel bir yasaya dayalı. Yeni bir düzenleme için çalışmamız var. Takdir tabi öncelikle Meclis'imizin.

ÖĞRENCİLERE BESLENME DESTEĞİ

Öğrencilerin beslenmesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz.

AFETZADELERE YÖNELİK YARDIMLAR

Afet ile mücadele kapsamında iki konudan sorumluyuz. Biri psikolojik destek biri de nakdi yardımlar. Biz Bakanlık olarak tüm yardımlarımızı yaptık.

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