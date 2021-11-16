Gündem Bakan Yanıktan Malatyadaki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama Kimsenin gözünün yaşına bakmayız
MALATYA

Bakan Yanık'tan Malatya'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Uyuşturucu ile mücadelenin kırmızı çizgisi olduğunu belirten Bakan Yanık, "Hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Yanıktan Malatyadaki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin tutuklandığını hatırlatarak, iş akdinin de konu basında yer almadan önce feshedildiğini bildirdi.

Kişi hakkındaki idari soruşturmanın bakanlık müfettişlerince yürütüldüğünü aktaran Bakan Yanık, "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız." değerlendirmesinde bulundu.
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