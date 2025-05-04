Bakan Yerlikaya: Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin provokatif paylaşımlar takip ediliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik fiziki saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara inceleme başlatıldığını duyurdu. Yerlikaya, suç teşkil eden paylaşım yapanların tek tek tespit edeceklerini ve adalete teslim edileceğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi çıkışında tokatlı saldırıya uğradı.
Özel'e siyasilerden geçmiş olsun mesajları gelirken, olaya ilişkin adli makamlar da sosyal medyada harekete geçti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldığını, sanal devriyeler tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti.
"Adalete teslim edeceğiz"
X hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, suç teşkil eden paylaşım yapanların tek tek tespit edeceklerini ve adalete teslim edileceğini belirtti.
"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.
Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."