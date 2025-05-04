TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu adeta bir katliamın esas faili. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Tengioğlu’nun 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirtildi. Müebbet hapis cezası alan Selçuk Tengioğlu 16 yıl hapis yattıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. İki evladını öldüren kişinin nasıl dışarıda olduğu tartışma konusu olurken "Müebbet hapis cezası alan biri 16 yıl sonra serbest bırakılır" sorucu sosyal medyada defalarca paylaşıldı.





Özgür Özel’e saldırı: Yirmi yıl önce evlatlarını öldüren o saldıran hapisten bakın nasıl çıkmış? Gündem / Politika





16 yıl yatarı olan suç bugün 36 yıl

Fakat Özel'e saldıran Tengioğlu'nun çocuklarını katlettiği 2004 yılında henüz değişiklik yapılmayan eski TCK maddesinde yer alan 16 yıl kapsamında yargılanmış müebbet hapis cezası almış ve cezaevine girmişti.

TCK madde 48'de yer alan Müebbet Hapis Cezası 2005 yılı sonrasında AK Parti döneminde yapılan düzenleme ile infaz yasası ağırlaştırılmış, "Eğer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet beraber varsa bu süre 36 yıla, birden fazla müebbet cezası varsa 30 yıla, bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuz yıla çıkmaktadır." ifadeleriyle tanımlanmıştır. 01.06.2005 tarihinden sonra işlenen suçlarda verilen müebbet hapis cezalarında indirime gidilmeksinizin 24 ila 45 yıl arasında değişmektedir.

Bu adam nasıl dışarıda sorusunu soran ve gerçeğin peşinde olanlar için bilgi.



CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e saldıran şahıs, 2004 yılında çocuklarını öldürdüğü için yargılanmış, müebbet hapis cezası almış ve cezaevine girmişti.

Ancak suç 2004’te işlendiği için yani TCK’da… — Adem Metan (@AdemMetan) May 4, 2025 Gazeteci Adem Metan TCK'da yapılan değişikliğe vurgu yaptı

İlk ifadesi

Özgür Özel'e tokatlı saldırıda bulunan Tengioğlu ilk ifadesinde "yemek kartı istedim vermediler. Saldırı niyetim yoktu sinirlerime hakim olmadım" ifadelerini kullandı. Ayrıca hırsızlık ve tehdit suçlarından da sabıkası var. Saldırganın gözaltı işlemleri emniyette devam ediyor.







