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Adalet Bakanı Tunç: Alçak saldırıya ilişkin derhal adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç: Alçak saldırıya ilişkin derhal adli soruşturma başlatıldı

13:514/05/2025, Sunday
AA
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Adalet Bakanı Tunç, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik yumruklu saldırıyı kınadı.
Adalet Bakanı Tunç, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik yumruklu saldırıyı kınadı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."
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