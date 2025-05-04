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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:294/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Erdoğan Özel'i aradı.
Erdoğan Özel'i aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen tören sonrası çıkışta tokatlı saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in katıldığı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik sonrasında saldırıya uğradı. Özgür Özel, tören çıkışında bir saldırgan tarafından tokatlandı. Henüz saldırganın kimliği tespit edilemezken, Özel olayın ardından güvenlik önlemleriyle koruma altına alındı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
Gündem
04 Mayıs, Pazar


Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu


Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen tören sonrası çıkışta tokatlı saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
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