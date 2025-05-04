Özgür Özel'e saldırıya MHP'den ilk tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz

Akçay, "Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Korumaların işi burada görev yapmaktır. Bir takım bantlama faaliyetlerinde bulunmak değildir. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Olayın mahiyeti yakın saatlerde daha net bir şekilde ortaya çıkar. Hiçbir gerekçesi olamaz. Neticede siyaseti halk içerisinde yürütüyorsunuz. Allah korusun herkesin başına gelebilir. O zaman bir kaos kargaşa doğar. Siyaseti normalleştirmek toplumu da gerilimlerden uzak tutmakta büyük fayda var." ifadelerini kullandı.