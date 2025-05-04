Özgür Özel'e saldırıya MHP'den ilk tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz

MHP'li Erkan Akçay, CHP lideri Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin, "Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.
AKM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinden çıkarken yumruk atıldı. MHP Meclis Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Erkan Akçay, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Akçay, "Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Korumaların işi burada görev yapmaktır. Bir takım bantlama faaliyetlerinde bulunmak değildir. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Olayın mahiyeti yakın saatlerde daha net bir şekilde ortaya çıkar. Hiçbir gerekçesi olamaz. Neticede siyaseti halk içerisinde yürütüyorsunuz. Allah korusun herkesin başına gelebilir. O zaman bir kaos kargaşa doğar. Siyaseti normalleştirmek toplumu da gerilimlerden uzak tutmakta büyük fayda var." ifadelerini kullandı.