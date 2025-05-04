Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Özgür Özel'e saldırıya MHP'den ilk tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz

Özgür Özel'e saldırıya MHP'den ilk tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz

13:364/05/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
MHP Meclis Grup Başkanvekili Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında konuştu.
MHP Meclis Grup Başkanvekili Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında konuştu.

MHP'li Erkan Akçay, CHP lideri Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin, "Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

AKM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinden çıkarken yumruk atıldı. MHP Meclis Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Erkan Akçay, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Akçay, "Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Korumaların işi burada görev yapmaktır. Bir takım bantlama faaliyetlerinde bulunmak değildir. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Olayın mahiyeti yakın saatlerde daha net bir şekilde ortaya çıkar. Hiçbir gerekçesi olamaz. Neticede siyaseti halk içerisinde yürütüyorsunuz. Allah korusun herkesin başına gelebilir. O zaman bir kaos kargaşa doğar. Siyaseti normalleştirmek toplumu da gerilimlerden uzak tutmakta büyük fayda var." ifadelerini kullandı.

#Özgür Özel
#Erkan Akçay
#MHP
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı alımı İŞKUR başvuru ekranı