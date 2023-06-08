Bakanı Ersoy deprem bölgesinde esnaf ziyareti yaptı

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) açılışı yapıldı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2018 turizm verilerini açıkladı. Ersoy, “46 milyon 112 bin turist 2018’de ülkemizi ziyaret etti. Toplam turizm geliri de 29 buçuk milyar doları aştı” dedi.