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Bakanı Ersoy deprem bölgesinde esnaf ziyareti yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Ersoy, burada yaptığı ziyarette esnafla sohbet edip onların taleplerini dinledi.

13:47 . 8/06/2023 Perşembe
DHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da esnafı ziyaret edip, İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Ersoy, Kahramanmaraş merkezli vurduğu Malatya'da esnafı ziyaret edip, sorun ve talepleri dinledi.
Daha sonra Ersoy, Malatya Valisi Hulusi Şahin ile bir araya gelip, İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Ersoy, kentteki son durum ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



#Mehmet Nuri Ersoy
#Kültür ve Turizm Bakanı
#Malatya
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