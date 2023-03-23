Bakanlar 14 Mayıs'ta aday olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde kabinedeki bakanların da milletvekili adayı olarak listelere gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV ve Star TV ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan 14 Mayıs seçimine kadar bir çok konuya değinen Erdoğan, satır başları ile şunları kaydetti:

KİMSEYİ ÇARESİZ BIRAKMADIK

Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek, her birini bir ilin koordinatörü yaptık. Asker, polis, jandarma, madenciler aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine kadar harekete geçirdik. 3 milyonu aşkın insanımızı bölgenin dışına tahliye ettik. Vatandaşlarımızın hiçbirini çaresiz ve yalnız bırakmadık.

650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ

Yeniden ihya ve inşa dönemi başlamış durumda. Gaziantep’te 13 bin 629, Adıyaman’da 2 bin 280, Kilis’te 645, Hatay’da 2 bin 928, Kahramanmaraş’ta 8 bin 773, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 6 bin 644, Elazığ’da 505, Adana’da bin 171, Osmaniye’de bin 657, ve Diyarbakır’da bin 122 olmak üzere 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. 6 bin 223 köy evinin de ihalesi yapıldı. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMAKTAN VAZ GEÇİN

İstanbul için kentsel dönüşüm planlarımız var, bunları büyük ölçüde hayata geçirdik. Muhalefet buna karşı çıktı, ‘Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm’ dedi, bu işi onlar iyi beceriyor. Fikirtepe, Üsküdar ve Kadıköy’e hitap eder. Fikirtepe’de kentsel dönüşüm için adeta yırtıldık. Üsküdar Küplüce’de Ferah Mahallesi’nde muhteşem konutlar yaptık. Ama benim bazı vatandaşlarım çok direndi yaptırmadı. Kendi oturduğum yeri de yıkıma tabii tuttum. İnşallah CHP ve ortakları bu depremlerden ders çıkarmış olurlar da kentsel dönüşüm projelerinin karşısında durmaktan vazgeçerler.

BAKANLAR DA VEKİL OLACAK

Yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var. Kongre süreçlerimizde parti kadrolarını yeniliyor ve tabii ki gençleştiriyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla çalışıyoruz. 14 Mayıs için kabineden olan arkadaşlarımın her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Hem deprem kuşağında hem de verdiğimiz illere gidecekler. Ağırlıklı olarak deprem illerindeki görevlerini daha çok önemsiyorum. Fuat Bey Ankara’dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

6’LI MASA-HDP İTTİFAKI

Kılıçdaroğlu terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da (HDP) masaya ortak etti. HDP zaten masanın yedinci ortağı idi. ‘Gizli ortak var’ demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. HDP eşittir PKK’dır, HDP eşittir YPG/PYD’dir. Bu denklemde CHP’nin yeri nerede kalıyor, bunu benim milletim düşünsün. Kandil’deki terörist elebaşıları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal’i Kandil’e umut veren aday olarak görüyorlar.

İlk iftar Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş’ta yapacak. Bugün kente gidecek Erdoğan, burada çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak. Daha sonra vatandaşlarla buluşacak Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak. Erdoğan’ın Ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, “Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a güven mektubu