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Bakanlar yemin etti

TBMM’de eski kabinenin bakanları vekil olarak, yeni kabinenin üyeleri de bakan olarak yemin etti.

Haber Merkezi
04:00 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat kürsüye gelerek yemin etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat kürsüye gelerek yemin etti.

TBMM’de eski kabinenin bakanları vekil olarak, yeni kabinenin üyeleri de bakan olarak yemin etti. Geçici Meclis Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yönetimindeki TBMM Genel Kurulu’nda önce 14 Mayıs’ta milletvekili seçilen bakanlar kürsüye gelerek yemin etti. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geldiği kürsüde önce Genel Kurul’u selamladı, daha sonra ant içti.

BİLGİN TEKRARLADI

Geçici Başkan Bahçeli, Bilgin’e yeminini tekrar okutturdu. Bilgin'in yeminine itiraz eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a Bahçeli, "Mahmut Bey, ikaz etmenize gerek yok. Sizden kazandığımız tecrübe de var" diyerek, Tanal'ın yemin töreninde Genel Kurul'u selamlamasını anımsattı.

ALFABETİK SIRAYLA GELDİLER

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Bahçeli'nin uyarısı üzerine yeminini tekrarladı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yemin ettikleri sırada muhalefet milletvekilleri laf attı. Soylu’ya CHP’li Veli Ağbaba, “Hoş geldin” diye bağırdı. Yeni kabine üyeleri de bakanlıklarının alfabetik sırasına göre kürsüye gelerek yeminlerini yaptı.


#TBMM
#Devlet Bahçeli
#Cumhurbaşkanı Kabinesii
#Veli Ağbaba
#CHP
#Süleyman Soylu
#Mahmut Tanal
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