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Bakanlık öğretmenlere müjdeyi duyurdu: Yüzde 50 indirimli olacak

Bakanlık öğretmenlere müjdeyi duyurdu: Yüzde 50 indirimli olacak

11:1611/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
IHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.


2024'ün ilk 10 ayında 547 bin 324 öğretmen indirimli seyahat etti

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını anımsatarak “2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı. 2024'ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı." şeklinde konuştu.


Çalışan tüm öğretmenleri kapsıyor

Bakan Uraloğlu, “Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dâhil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak” diye konuştu.


İndirimli biletler kolayca temin edilebilecek

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirterek,
“24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak”
dedi.

#Öğretmenler Günü
#YHT
#tren
#sefer

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