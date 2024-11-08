Doktora mezunu artışında birinciyiz

Özvar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca düzenlenen 'Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı. Özvar, buradaki konuşmasında, "Stanford Üniversitesince yayımlanan Yapay Zeka İndeksi Raporu 2024 yılı değerlendirmesine göre Türkiye, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojisi alanlarındaki lisans mezunu sayıları bakımından İngiltere ve Almanya'nın ardından Avrupa'da üçüncü sırada." dedi. Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında son 10 yılda lisans mezunu sayısındaki artışta yüzde 118 ile ikinci sırada olduğunu, bu alanlardaki yüksek lisans mezun sayısı bakımından 6, doktorada ise 5. sırada yer aldığını bildiren Özvar, "Son 10 yılda doktora mezun sayısındaki artış oranı bakımından ise Türkiye açık ara Avrupa'da 1. sırada yer almaktadır." diye konuştu.