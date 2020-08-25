Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakanlık olaya el koydu Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın için suç duyurusunda bulunulacak
3. SAYFA

Bakanlık olaya el koydu: Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın için suç duyurusunda bulunulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kucağında bebeğiyle çektirdiği uygunsuz fotoğrafların ve mesajlar paylaşan kadın hakkında suç duyurusunda bulunulacağını, çocuğun sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.

Haber Merkezi DHA
Sosyal medyadaki paylaşımlar tepki çekti.
Sosyal medyadaki paylaşımlar tepki çekti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden şahıs hakkında açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması gereği duyulduğu belirtildi.

  • Söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası bakanlık tarafından gerekli takibin başlatıldığı belirtilerek, "Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderildi. Görüntülerde yer alan mağdur çocuğumuz için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olup, çocuğumuzun bu sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

Çocuğunu ihmal ve istismara sürükleyen şahıs hakkında kimlik tespitinin yapılması sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacağı belirtilerek, "Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı
HAYAT
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Abone Ol Google News
Ortak devriye sırasında patlama

Ortak devriye sırasında patlama

​"Bölge derhal ateş altına alındı, operasyon devam ediyor."
Nasıl bulduysakçıkartmasını da biliriz

Nasıl bulduysak
çıkartmasını da biliriz

Bakan Dönmez'den doğal gaz keşfine ilişkin açıklama.
Saldırganla yüzleşti

Saldırganla yüzleşti

​"Bana 9 kez ateş etti, ben güçlü, inatçı bir Türk'üm..."
Sürpriz<br>tazminat kararı

Sürpriz
tazminat kararı

​15 yılı dolduran başka bir iş yerinde çalışabilir.
ABD yine karıştı!

ABD yine karıştı!

Jacob Blake protestoları şiddetlendi.

Alev alev yanıyor, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MHK'de yeni dönem

MHK'de yeni dönem

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.
Otobüste<br>akılalmaz olay

Otobüste
akılalmaz olay

​Kadına tokat attı, yolcular film izler gibi izledi.

​Bu sefer doğal gazın yanında petrol de olabilir.

​Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı.

​Giresun'daki sel felaketinin ardından yeni görüntüler.

Türkiye ​7 yılda çıkarılacak gazı 3 yılda çıkarabilecek.

​Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri.

​Yangın sonrası drone ile havadan çekildi.

Trabzonspor'un anlaştığı oyuncuda hesaplar karıştı.

Doğal gaz bulundu, ilanlar değişti: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1

Polis ekipleri suç makinesini yakaladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.