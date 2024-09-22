Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için yeni adım: Özel internet sitesi kuruldu

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, yeni uygulama ile gündeme geldi. Aile ve Gençlik Fonu projesi pilot uygulamasında ikinci bölüm başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada faizsiz evlilik kredisi uygulamasına Karabük, Bartın ve Zonguldak'ın da dahil edildiğini açıkladı. Fondan yararlanmak isteyen çiftler için başvurular da alınmaya başladı. Proje kapsamında evlenecek gençler 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinden faydalanabilecek. Peki Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır?