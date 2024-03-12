Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü feci kazada TIR sürücüsü tutuklandı

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde dün akşam meydana gelen kazada Mehmet F.'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı kâğıt malzeme yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çarparak 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Recep Aytekin (45), Sultan Aytekin (44), Güler Rukiye Aytekin (67) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin tamamlanmasının ardından Aytekin ailesinin cenazeleri bugün yakınları tarafından alındı.
Teslim alınan cenazeler Zeytinburnu'nda bulunan Kozlu Gasilhanesi'ne götürüldü. Cenazelerin yarın İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.
TIR şoförünün emniyetteki ifadesine ulaşıldı
Gözaltındaki Mehmet F’nin emniyetteki ifadesinde, “Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım.” dediği öğrenildi.
Tutuklandı
Bakırköy'de seyir halindeki tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda tır şoförü M.F., çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.