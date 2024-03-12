Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü feci kazada TIR sürücüsü tutuklandı

Gözaltındaki Mehmet F’nin emniyetteki ifadesinde, “Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım.” dediği öğrenildi.