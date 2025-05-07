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Bakırköy'de bir ilkokulun tuvaletinde yangın çıktı: Veliler okula koştu öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Bakırköy'de bir ilkokulun tuvaletinde yangın çıktı: Veliler okula koştu öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

15:267/05/2025, Çarşamba
DHA
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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakırköy'de ilkokulun tuvaletinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını duyan veliler çocuklarını almak için okula gelirken, bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın Cevizlik Mahallesi Banyolar Sokakta bulunan Pilot Cengiz Topel İlkokulunun üst katındaki erkekler tuvaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 13.00 sıralarında çıktı.Tuvaletten dumanların çıktığını gören öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Dumanlar üst kata yayılınca okul yönetimi öğrencileri ve öğretmenleri binadan tahliye etti.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir süre okulun üst katında bulunan dumanların tahliyesi için çalışma yaptı. Haber verilmesi üzerine okula koşarak gelen veliler kısa süreli panik yaşadı. Bazı öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan öğrencileri velileri sakinleştirmeye çalıştı. Bir öğrencinin annesine sarılarak ağladığı görülürken okulun tatil edildiği öğrenildi.


ÖĞRENCİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tesadüfen okulun yanından geçerken yangını öğrenen veli Metin Deniz Keçel, "Tesadüfen geçiyordum, oğlum burada okuyor. Birden bire herkes dışarıya çıktı. Bir yangın çıkmış, müdür bey müdahale etmiş. Yaralanan veya dumandan etkilenen yok" diye konuştu.Bir başka veli Erkan Atalay ise,"Biz de bir panik içinde geldik ama Allaha şükür birşey yok. İyiler korkmuşlar tabii. İyiler bir sıkıntı yok" dedi.




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