Kadıköy'de apartman dairesinde yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Süha Oğuzertem ağır yaralandı. Oğuzertem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Oğuzertem'in hayatını kaybettiği öğrenildi.