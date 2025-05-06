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Park halindeki otomobilde yangın paniği

Park halindeki otomobilde yangın paniği

20:566/05/2025, Salı
IHA
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Balıkesir'de panikleten yangın.
Balıkesir'de panikleten yangın.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde park halindeki bir otomobilde belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken araçta bulunan LPG sistemi nedeniyle bölgede güvenlik önlemi arttırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Erdek'te bulunan bir tır garajında meydana geldi. Recep A.'ya ait 26 NF 496 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Park halindeki araçta çıkan belirsiz yangın paniğe sebep oldu.

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında araçta bulunan LPG sistemi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangında otomobilin motor bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangında otomobilin motor bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.



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