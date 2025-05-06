Park halindeki otomobilde yangın paniği

Edinilen bilgilere göre, olay Erdek'te bulunan bir tır garajında meydana geldi. Recep A.'ya ait 26 NF 496 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.