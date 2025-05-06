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Küçükçekmece'de korkutan yangın:

Küçükçekmece'de korkutan yangın:

13:286/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında yangın çıktı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında yangın çıktı.

Küçükçekmece'de 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Mehmet Akif Mahallesi Yalaz Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya yayılan yangında yoğun duman oluştu.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.



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