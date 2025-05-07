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Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın: Havadan müdahale ediliyor

Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın: Havadan müdahale ediliyor

15:257/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın! Ekipler müdahale ediyor
Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika haberi: Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda çıkan yangına olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği bildirilirken yangına helikopterle de müdahale edildiği kaydedildi..


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.



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