Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın: Havadan müdahale ediliyor

Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın! Ekipler müdahale ediyor
Son dakika haberi: Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda çıkan yangına olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği bildirilirken yangına helikopterle de müdahale edildiği kaydedildi..
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