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Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

15:247/05/2025, Çarşamba
AA
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Meteorolojiden Ankara için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden Ankara için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ankara çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara çevresinde bugün akşama kadar yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

#Ankara Valiliği
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