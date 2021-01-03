Gündem Mutasyonlu virüsün görüldüğü evin önünde jandarma nöbet tutuyor
BALİKESİR

Balıkesir Edremite'te mutasyonlu virüs görülen hastanın evinin önünde jandarma nöbet tutuyor

Mutasyonlu virüsün görüldüğü evin önünde jandarma nöbet tutuyor

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, mutasyonlu koronavirüs görülen 40'lı yaşlardaki erkek ile temaslı olan 3 kişinin bulunduğu karantinadaki evin önünde jandarma nöbet tutmaya devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyo.
Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyo.

İngiltere'den Türkiye'ye hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan testlerin sonucunda mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 15 kişiden biri olan 40'lı yaşlardaki erkek, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'ndeki evinde cuma günü karantinaya alındı.

Aynı gün akşam saatlerinden itibaren de jandarma evin önünde nöbet tutmaya başladı.

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Mutasyonlu virüs tespit edilen hasta, dün ambulans ile Balıkesir il merkezinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait erkek öğrenci yurduna nakledildi.

24 SAAT NÖBET TUTUYOR

Kırsal Kızılkeçili mahallesindeki evde ise, bu kişiyle temaslı olan aynı aileden 3 kişinin karantinası sürüyor. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlardan gelebilecek hasta ziyaretlerini ve her türlü teması engellemek amacıyla, jandarma evin önünde 24 saat nöbet tutmaya devam ediyor.

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  • Bu arada evde yaşayan temaslı 3 kişinin koronavirüs testinin negatif çıktığı ve sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Mutasyon nöbeti
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Mutasyon nöbeti

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