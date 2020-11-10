Balıkesir'de sokakta sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzerine kısıtlama getirildi

Dünya

Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer

Azerbaycan ve Ermenistan, Ermenistan'ın 28 yıllık işgalini sonlandıran anlaşmaya imza attı. Bloomberg'de yayınlanan bir analizde varılan anlaşmanın, taraf olmamasına rağmen Türkiye için stratejik bir zafer anlamına geldiği ifade edildi. Zulfugar Agayev ve Sara Khojoyan tarafından kaleme alınan analizde varılan anlaşma, Azerbaycan'a sesli desteğini vererek Rusya'nın Kafkasya'da güçlenmesine müdahale eden Türkiye için stratejik bir başarı olarak yorumlandı.