Balıkesir'de 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi

16:403/11/2025, Pazartesi
AA
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Burhaniye ilçesinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.


Ekiplerce araçta yapılan aramada, 95 bin 620 uyuşturucu hap bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



