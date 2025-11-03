Samsun’da 4 bin 930 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yapılan aramalarda, A.Y. (22) ve F.D. (35) isimli şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde toplam 4 bin 930 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.