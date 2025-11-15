Yeni Şafak
Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi: AFAD şiddetini duyurdu

Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi: AFAD şiddetini duyurdu

11:59 15/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
Balıkesir'de deprem fırtınası sürüyor
Balıkesir’de deprem fırtınası sürüyor

Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor. Günlerdir peş peşe sarsıntılarla sallanan Balıkesir'de AFAD verilerine göre saat 11.46'da 4,4 şiddetinde bir deprem daha hissedildi. İşte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının paylaştığı anlık veriler.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.





#Balıkesir
#Sındırgı
#deprem
