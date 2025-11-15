Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir, Sındırgı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.04'te, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
