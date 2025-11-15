Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.04'te, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.