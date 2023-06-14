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Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 2020'de başlatılan "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" devam ediyor.

10:26 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "hayalet ağ" olarak bilinen terk edilmiş, kaybolmuş ya da atılmış balık ağları deniz tabanını kazıyor, su altındaki yabani hayvanların kapana kısılmalarına ve boğulmalarına neden oluyor, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atıyor.

Küresel olarak deniz memelilerinin yüzde 45'i, deniz kuşlarının yüzde 25'i ve tüm deniz kaplumbağası türleri, hayalet ağlar da dahil olmak üzere denizel atıklardan etkileniyor.

Ege ve Marmara'da Balıkesir açıklarında bu tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla 3 yıl önce başlatılan projeyle, yaklaşık 50 bin metrekare hayalet ağ denizlerden arındırıldı.

Ayvalık ilçesi Cunda Adası mevkisinde tek seferde 1500 metrekarelik gırgır ve 400 metrelik uzatma ağı denizden çıkarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, denizlerde biyolojik çeşitliliğin artırılması, deniz ve kıyıların kirlenmesinin önlemesi amacıyla saatlerce suda görev yapan "hayalet ağ avcılarını" ziyaret ederek bilgi aldı.

Denizlerde terk edilmiş ve dipte büyük bir alan kaplayarak ekosisteme zarar veren hayat ağların titizlikle temizlendiğini belirten Yılmaz, "Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için hayalet ağ avcılarımız, denizin dibinde saatlerce görev yapıyor. Arkadaşlarımız burada gırgır ağı ve uzatma ağını denizden çıkardı. Yaptıkları çalışmalarla binlerce deniz canlısının hayatını kurtaran tüm ekibe çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



#Balıkesir
#çevre
#Deniz
#hayalet ağ
#temizlik
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