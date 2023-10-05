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Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonu: Jandarma gece yarısı harekete geçti

Balıkesir’de jandarma ekipleri 191 personelin katılımı ile gece trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 798 araç ve bin 922 şahsı denetlediler. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alınırken, 798 araç denetlendi. Trafik yönünden yapılan uygulamalarda da 798 Araç kontrol edilirken, 22 araca cezai işlem uygulandı ve 14 araç trafikten men edilirken, 1 haciz yakalamalı araç ele geçirildi.

09:18 . 5/10/2023 Perşembe
IHA
Huzur operasyonu

Huzur operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 59 ekip ve toplam 191 personelin katılımı ile 22:00-23.00 saatleri arasında icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetler dahilinde; bin 922 Şahıs sorgusu gerçekleştirilirken, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 8 şahıs gözaltına alındı.

Trafik yönünden yapılan uygulamalarda da 798 Araç kontrol edilirken, 22 araca cezai işlem uygulandı ve 14 araç trafikten men edilirken, 1 haciz yakalamalı araç ele geçirildi.



#Balıkesir
#jandarma
#denetim
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