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BALIKESİR

Balıkesir'de 'Köküne Kadar Kurutma' operasyonu: 59 gözaltı

Balıkesir merkez ve 12 ilçede 'Köküne Kadar Kurutma' adı verilen hava destekli huzur operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 59 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Balıkesirde Köküne Kadar Kurutma operasyonu: 59 gözaltı
'Köküne Kadar Kurutma' operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönetiminde 'Köküne Kadar Kurutma' adı verilen operasyon düzenlendi. Silah kaçakçılığı, narkotik, terör ve asayiş suçlarının önlenerek, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen operasyona 140 ekip halinde 645 personel, 5 özel harekat unsuru, 5 çevik kuvvet timi katıldı, 1 helikopter de operasyonda kullanıldı.
Hedefteki 90 şüpheli ve 93 adrese yönelik yapılan çalışmalarda, 1'i kurusıkı 5 tabanca, 2 av tüfeği, 39 mermi, 2 kilo 485 gram esrar, 135 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 kök Hint keneviri, 3 gram bonzai, 950 sentetik hap, 1 hassas terazi, 133 kilogram kıyılmış tütün, 30 bin dolu makaron, 18 bin 600 boş makaron, 12 elektronik sigara, 208 cinsel içerikli kaçak ürün ve 5 uyuşturucu içme aparatıyla şasi numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan 25'i hakkında yakalama kararı bulunan toplam 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Huzur operasyonu: Özel harekat ve helikopterlerle 12 yere baskın yapıldı
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Edremit ilçesinde de İbrahimce Mahallesine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 25 ekip, 3 Motosikletli Yunus Timi, 1 Çevik Kuvvet timi ve 2 Özel Harekat Timi olmak üzere toplam 90 personel ile operasyon yapıldı.
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Operasyona Koca Seyit Havalimanından kalkan polis helikopteri de havadan destek verdi.
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Yapılan operasyonda 89 adet sentetik ecza, 105 gram metamfetamin 20 gram esrar 1 adet hassas terazi 1 kök hint keneviri ele geçirildi. Ayıca 2 adet ruhsatsız tüfeğe el konuldu.
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Kaçak tütün ve tütün mamülleri konusunda da yapılan çalışmalarda bin 540 adet doldurulmuş makaron 56 kg kıyılmış tütün 24 paket kaçak sigara 12 adet Farklı Markalarda Elektronik Sigara 172 adet bandrolsüz puroya el konuldu.
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Öte yandan 208 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi.
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Yapılan huzur operasyonunda Edremit ilesinde hakkında yakalama kararı bulunan 4, toplamda 12 kişi gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan 12 kişinin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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Huzur operasyonu: Özel harekat ve helikopterlerle 12 yere baskın yapıldı
Balıkesir il genelinde 12 ilçede eş zamanlı helikopter ve özel harekat destekli olarak sabah saatlerinde uyuşturucu ve huzur operasyonu gerçekleştirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 12 ilçede sabah saat 06.30'da eş zamanlı olarak yapılan huzur operasyonunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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