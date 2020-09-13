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BALİKESİR

Balıkesir'de korkunç olay: Kardeşlerin miras kavgasında gelin, sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde kardeşler arasında, evlerinin bahçesinin kullanımı nedeniyle kavga çıktı. Eşi Ramazan D.'nin (43) kavga ettiğini görüp, ayırmak için giden iki çocuk annesi Çiğdem D. (33), kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü.

Haber Merkezi DHA
Çiğdem D. (33), kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından dövülerek öldürüldü.
Çiğdem D. (33), kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından dövülerek öldürüldü.

Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde baba Bahri D., miras kalan bahçeyi, kullanımı nedeniyle aralarında sürekli anlaşmazlık yaşayan oğulları Ramazan D., Ali D., ve Aykut D. arasında bölüştürdü.

Dün sabah saatlerinde de köye kadastro görevlisi getirten baba, oğulları arasında bölüştürülen bahçeye kazıklar çaktırarak, işaret koydurttu.

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EŞİNİN KAVGA ETTİĞİNİ GÖRÜP AYIRMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİ

Daha önce de sık sık aralarında bahçe yüzünden anlaşmazlık yaşayan kardeşlerden Ramazan D.'nin eşi Çiğdem D. iddiaya göre, akşam saatlerinde çakılan kazıkları çıkardı. Bir süre sonra kazıkların çıkarıldığını gören baba Bahri D. ile oğulları Ali. D. ve Aykut D., kardeşleri Ramazan D. ile kavga etmeye başladı.

DHA
Çiğdem D. (33), kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü.
  • Eşinin kavga ettiğini görüp, ayırmak için müdahale eden Çiğdem D., kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından kürek ve sopayla dövülerek öldürüldü. Ramazan D. ise yaralandı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine mahalleye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde önlem alırken, Ramazan D., Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri D. ile oğulları Ali ve Aykut D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiğdem D.’nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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