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Balıkesir'de 'Kuyu-12' operasyonu: Tefeci organize suç örgütü çökertildi

Balıkesir'de 'Kuyu-12' operasyonuyla elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

07:54 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:14 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 27 kişi tutuklandı
Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 27 kişi tutuklandı

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce MASAK ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının desteğiyle “Kuyu-12” operasyonu düzenlendi.


Düzenlenen operasyon sonucu elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildi. Operasyon sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli yakalandı.


Yakalanan 43 şüphelinin 27'si tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.


Yakalanan şüphelileri yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alışverişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işledikleri ve suçtan elde edilen gelirleri otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edildi.


Mal varlıklarına el konuldu

Operasyon sonucu suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon Türk lirası değerinde mala el konuldu ve ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, çek ve altın ele geçirildi.



#Balıkesir
#organize suç örgütü
#Tefeci operasyonu
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